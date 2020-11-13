Турция оштрафовала Google более чем на $25 млн

Власти Турции приняли решение оштрафовать американскую компанию Google на $25,6 млн.

Об этом сообщает Sabah.

Уточняется, что корпорацию оштрафовали за «злоупотребление своим доминирующим положением на общем поисковом рынке».

Соответствующее решение вынесло турецкое антимонопольное ведомство.

Ранее компания Google LLC сообщила российскому суду об уплате штрафа в размере 1,5 млн рублей, который был назначен ей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого в России контента.

В октябре стало известно, что Министерство юстиции США подало иск к Google, обвинив компанию в монополизме.

В сентябре сообщалось, что Google выплатит почти €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции.

В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.