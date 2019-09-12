Google выплатит почти €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции

Компания Google уплатит штраф в размере почти €1 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов во Франции. Об этом сообщает CNBC.

«Расчёты включают платёж в размере €500 млн, который был озвучен во французском суде, а также дополнительные €465 млн налогов, которые мы согласились уплатить», — цитирует представителя компании телеканал.

В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд.

Компании был выписан штраф за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов.