Google выплатит почти €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции

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Компания Google уплатит штраф в размере почти €1 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов во Франции. Об этом сообщает CNBC.
Google выплатит почти €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции
  • Reuters

«Расчёты включают платёж в размере €500 млн, который был озвучен во французском суде, а также дополнительные €465 млн налогов, которые мы согласились уплатить», — цитирует представителя компании телеканал.

В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд.

Компании был выписан штраф за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов.

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