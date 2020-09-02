Google заплатил назначенный судом штраф в 1,5 млн рублей

Компания Google LLC сообщила суду об уплате штрафа в размере 1,5 млн рублей, который был назначен ей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого в России контента.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«В суд поступила квитанция об уплате назначенного Google LLC штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сказала Гуринчук.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за повторное нарушение, связанное с некачественной фильтрацией в поисковой системе запрещённого контента.

В сентябре 2019 года компания Google заплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.