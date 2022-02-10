В Удмуртии госпитализированы 202 человека с COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии 202 человека с коронавирусной инфекцией госпитализированы за минувшие сутки.
В Удмуртии госпитализированы 202 человека с COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего за сутки в регионе выявили 2374 новых случая инфицирования, среди заболевших 460 детей до 14 лет и 301 человек старше 65 лет.

1920 пациентов выписаны из больниц после выздоровления, восемь человек скончались.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 1826 пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет newstracker.ru.

Вылечились за это время 1530 человек, 14 скончались.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 19 446 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 20 178.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить