В Удмуртии госпитализированы 202 человека с COVID-19 за сутки

В Удмуртии 202 человека с коронавирусной инфекцией госпитализированы за минувшие сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего за сутки в регионе выявили 2374 новых случая инфицирования, среди заболевших 460 детей до 14 лет и 301 человек старше 65 лет.

1920 пациентов выписаны из больниц после выздоровления, восемь человек скончались.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 1826 пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет newstracker.ru.

Вылечились за это время 1530 человек, 14 скончались.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 19 446 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 20 178.