В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 19 446 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 20 178.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».