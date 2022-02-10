За сутки в России выздоровели 106 092 человека после коронавируса

Более 106 тыс. человек выздоровели от коронавирусной инфекции в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Выздоровели за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше в сравнении с 9 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Накануне выздоровели 97 163 пациента.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц граждан.

По словам Малышева, «по этому параметру выход на плато может произойти через три-четыре недели».

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19.