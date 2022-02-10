Депутат Стенякина высказалась по поводу идеи помочь многодетным семьям с услугами нянь
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«В настоящее время дополнительные меры поддержки многодетных семей действительно обсуждаются. Мы не стоим на месте и всегда идём навстречу многодетным семьям, которые инициируют различные предложения», — сообщила депутат.
Она также отметила, что в последнее время направления использования материнского капитала расширяются. Например, допускается использование данных средств на оплату частных детских садов.
«Поэтому оплата услуг нянь теоретически может быть допустима... Материнский капитал — это средства, которые государство выделяет для ребёнка. Очень важно, чтобы они шли прежде всего на пользу ребёнку», — пояснила Стенякина.
Комментируя предложение о создании государственной социальной услуги по обеспечению семей нянями, она усомнилась в возможности реализации такой идеи на федеральном уровне.
Вместе с тем депутат отметила, что на уровне регионов это вполне реально.
«Эта мера поддержки разумна, с одной стороны, но нужно понимать, востребована ли она самими семьями», — заключила парламентарий.
Ранее Милонов выступил с предложением ввести госуслугу по обеспечению многодетных семей нянями или же внедрить практику оплаты их работы средствами материнского капитала.