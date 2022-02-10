Депутат Стенякина высказалась по поводу идеи помочь многодетным семьям с услугами нянь

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT высказалась о предложении депутата Виталия Милонова ввести государственную социальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями или же внедрить практику оплаты их работы средствами материнского капитала.
Депутат Стенякина высказалась по поводу идеи помочь многодетным семьям с услугами нянь
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«В настоящее время дополнительные меры поддержки многодетных семей действительно обсуждаются. Мы не стоим на месте и всегда идём навстречу многодетным семьям, которые инициируют различные предложения», — сообщила депутат.

Она также отметила, что в последнее время направления использования материнского капитала расширяются. Например, допускается использование данных средств на оплату частных детских садов.

«Поэтому оплата услуг нянь теоретически может быть допустима... Материнский капитал — это средства, которые государство выделяет для ребёнка. Очень важно, чтобы они шли прежде всего на пользу ребёнку», — пояснила Стенякина.

Комментируя предложение о создании государственной социальной услуги по обеспечению семей нянями, она усомнилась в возможности реализации такой идеи на федеральном уровне.

Вместе с тем депутат отметила, что на уровне регионов это вполне реально.

«Эта мера поддержки разумна, с одной стороны, но нужно понимать, востребована ли она самими семьями», — заключила парламентарий.

Ранее Милонов выступил с предложением ввести госуслугу по обеспечению многодетных семей нянями или же внедрить практику оплаты их работы средствами материнского капитала.

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