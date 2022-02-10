Депутат Госдумы Милонов предложил помочь многодетным семьям с услугами нянь

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести государственную социальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями либо внедрить практику оплаты их услуг средствами материнского капитала. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Милонов предложил помочь многодетным семьям с услугами нянь
  • РИА Новости

Как подчеркнул депутат, правительство России предприняло «множество верных шагов» в сфере обеспечения семей социальными льготами и различными мерами поддержки.

Особенно важен тот факт, что многие меры нацелены на поддержание многодетности, пояснил Милонов.

«Между тем действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребёнка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше. К примеру, многие многодетные семьи давно считают насущной необходимостью привлечение нянь себе в помощь», — заявил депутат.

Если раньше функции нянь выполняли бабушки и дедушки, то с наступлением эпохи высокой мобильности населения родственники могут проживать далеко от молодых родителей, добавил парламентарий.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала. Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнёт рынок труда по оказанию подобных услуг и, главное, сделает жизнь наших детей более комфортной», — говорится в тексте обращения. 

Ранее в России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребёнка.

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