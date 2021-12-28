В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребёнка

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, которое выходит за рамки ОМС.
В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребёнка
  • Legion-Media

Копии обращения на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения имеются в распоряжении RT.

Из анализа обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, следует вывод о необходимости дополнения сферы применения материнского капитала, подчеркнула детский омбудсмен. 

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — рассказала Волынец.

По её словам, вариантом финансовой поддержки семьи в данной ситуации видится наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на подобные цели.

«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в  федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребёнок-инвалид», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить