В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребёнка
- Legion-Media
Копии обращения на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения имеются в распоряжении RT.
Из анализа обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, следует вывод о необходимости дополнения сферы применения материнского капитала, подчеркнула детский омбудсмен.
«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — рассказала Волынец.
По её словам, вариантом финансовой поддержки семьи в данной ситуации видится наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на подобные цели.
«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребёнок-инвалид», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.