В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребёнка

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, которое выходит за рамки ОМС.

Копии обращения на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения имеются в распоряжении RT.

Из анализа обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, следует вывод о необходимости дополнения сферы применения материнского капитала, подчеркнула детский омбудсмен.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — рассказала Волынец.

По её словам, вариантом финансовой поддержки семьи в данной ситуации видится наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на подобные цели.

«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребёнок-инвалид», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.