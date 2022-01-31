Многодетные семьи Подмосковья смогут использовать маткапитал на подведение газа к дому

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Многодетные семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта смогут использовать материнский капитал для подведения газа к дому. Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Многодетные семьи Подмосковья смогут использовать маткапитал на подведение газа к дому
  • Gettyimages.ru

С 2011 по 2016 год семьи региона при рождении второго ребёнка получали сертификат на региональный материнский капитал номиналом 100 тыс. рублей. Его можно было использовать при покупке жилья или при оплате обучения ребёнка.

«Но, безусловно, запросы и потребности у семей абсолютно разные. Поэтому мы предлагаем в этом году дать возможность и произвести денежную выплату за счёт этого сертификата самым нуждающимся нашим семьям», — передаёт слова министра телеканал «360».

Речь о семьях, в которых от четырёх и более детей либо где трое детей — и третий ребёнок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.

Ранее адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а также рассказал, на что эти средства можно потратить.

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