Юрист Ромашов рассказал о налоговых льготах для многодетных при покупке жилья

Вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнёры» Евгений Ромашов рассказал о льготах, причитающихся многодетным семьям при покупке недвижимости.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Семьи с двумя детьми или более могут не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Здесь важно помнить, что льгота предоставляется с некоторым условиями — покупать новое жильё нужно в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года, а общая площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте», — рассказал Ромашов.

При этом есть и ограничения, уточняет юрист: кадастровая стоимость проданного объекта не должна превышать 50 млн рублей, а на момент продажи у членов семьи покупателей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади приобретаемой.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области 570 многодетных семей получат земельные участки, под эти цели в 2021 году в собственность четырёх муниципалитетов региона передали более 80 га земли.