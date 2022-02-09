В Тюменской области ввели в эксплуатацию 30 социальных объектов в 2021 году

В Тюменской области ввели в эксплуатацию около 30 социальных объектов в 2021 году.

Как сообщает «Вслух.ру», об этом заявил на пресс-конференции губернатор Александр Моор.

В частности, речь идёт о семи объектах здравоохранения. Также приобретено почти 4 тыс. единиц медтехники и оборудования.

Как отметил Моор, капитально отремонтировано 20 учреждений здравоохранения, построено шесть ФАП.

В 2022 году планируется поставка более 100 автомобилей санитарного транспорта и 44 автомобилей скорой помощи.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.