В Тюменской области ввели в эксплуатацию 30 социальных объектов в 2021 году
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Как сообщает «Вслух.ру», об этом заявил на пресс-конференции губернатор Александр Моор.
В частности, речь идёт о семи объектах здравоохранения. Также приобретено почти 4 тыс. единиц медтехники и оборудования.
Как отметил Моор, капитально отремонтировано 20 учреждений здравоохранения, построено шесть ФАП.
В 2022 году планируется поставка более 100 автомобилей санитарного транспорта и 44 автомобилей скорой помощи.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.