В Тюменской области госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 за сутки

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В Тюменской области госпитализировали 200 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки.
В Тюменской области госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 за сутки
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

В регионе развёрнуто 2130 коек для заболевших COVID-19, из них свободно около 314.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге госпитализированы 759 жителей, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперативные данные.

В стационарах в общей сложности находятся 8523 пациента с коронавирусной инфекцией и пневмонией. На дому лечатся 160 110 человек.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.

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