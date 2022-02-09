В Тюменской области госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
В регионе развёрнуто 2130 коек для заболевших COVID-19, из них свободно около 314.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге госпитализированы 759 жителей, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперативные данные.
В стационарах в общей сложности находятся 8523 пациента с коронавирусной инфекцией и пневмонией. На дому лечатся 160 110 человек.
Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.