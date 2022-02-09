Президент Российского медицинского общества Ачкасов рассказал о пользе витаминов для профилактики COVID-19

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Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.
Президент Российского медицинского общества Ачкасов рассказал о пользе витаминов для профилактики COVID-19
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«Течение болезни зависит от иммунитета. Важен микроэлементный статус организма, от этого зависит сопротивляемость вирусам», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нужно помнить и о других важных мерах защиты, в том числе о вакцинации.

«Конечно, тяжело болеют люди с сопутствующими заболеваниями, но правильное питание и коррекция микроэлементного статуса — важный фактор профилактики тяжёлого течения болезни», — сказал Ачкасов.

Он посоветовал контролировать уровень цинка, селена и витамина D3.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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