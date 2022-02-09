Диетолог Соломатина рассказала, в каких случаях могут быть противопоказаны огурцы

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях могут быть противопоказаны огурцы.
Диетолог Соломатина рассказала, в каких случаях могут быть противопоказаны огурцы
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«Людям, которые не переносят клетчатку, кто после операции, у кого обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвы, гастриты, панкреатит, колит, лучше огурцы не есть. Надо подождать, когда заболевание стихнет», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, в огурцах могут содержаться нитраты, особенно на кожице, поэтому её лучше срезать перед употреблением.

Как отметила Соломатина, маринованные огурцы противопоказаны гипертоникам, поскольку может повыситься давление.

Ранее психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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