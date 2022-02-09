Диетолог Соломатина рассказала, в каких случаях могут быть противопоказаны огурцы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях могут быть противопоказаны огурцы.

«Людям, которые не переносят клетчатку, кто после операции, у кого обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвы, гастриты, панкреатит, колит, лучше огурцы не есть. Надо подождать, когда заболевание стихнет», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, в огурцах могут содержаться нитраты, особенно на кожице, поэтому её лучше срезать перед употреблением.

Как отметила Соломатина, маринованные огурцы противопоказаны гипертоникам, поскольку может повыситься давление.

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