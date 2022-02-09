Врач Пестерев высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19

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Врач-эксперт Тимур Пестерев высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19.
Врач Пестерев высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19
  • РИА Новости

«Количество нейтрализующих антител имеет значение. Каждая прививка и каждое перенесённое заболевание вызывает их подъём. У каждого человека они индивидуальные», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у людей с хроническими заболеваниями и людей старшего возраста нейтрализующие антитела не очень активно вырабатываются.

«При этом повторное заражение абсолютно не гарантирует лёгкость течения болезни», — отметил он.

Со своей стороны, вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор центра имени Гамалеи,  в беседе с газетой «Известия» подчеркнул, что антитела — показатель того, что человек или переболел, или вакцинировался.

«Мы знаем, как работают антитела и что происходит с организмом, но вот их количество определить пока невозможно. Но именно поэтому очень важно считать вакцинированных и заболевших, так как общее количество и лабораторные исследования смогут дать более или менее ясную картину о нужном уровне антител», — полагает он.

Ранее Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.

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