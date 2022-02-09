Вирусолог Чумаков прокомментировал заявление Минздрава о QR-кодах по тестам на антитела

Главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков прокомментировал сообщение о том, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.

«Если у человека есть антитела к коронавирусу, то ему, может быть, в данный момент и нет смысла дополнительно вакцинироваться. Потому что он и так защищён», — заявил Чумаков в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что к «омикрону» титр защитных антител пока не считали.

«Я не видел никаких экспериментальных данных. В нашем институте тоже таких исследований не проводилось», — сказал он.

По его словам, «омикрон» быстро меняется, но новая информация по антителам, конечно, нужна.

Ранее сообщалось, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.