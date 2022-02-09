Диетолог Круглова рассказала о вредных видах пиццы

Короткая ссылка
Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала о вредных видах пиццы.
Диетолог Круглова рассказала о вредных видах пиццы
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она назвала, в частности, «Пепперони».

«Это достаточно жирный продукт за счёт салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдёт. Плюс салями богата специями. Они провоцируют у человека аппетит, несмотря на то что он ест и получает из блюда калории», — пояснила эксперт.

По её мнению, пиццу «Ветчина и грибы» желательно убрать из рациона страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

Как считает Круглова, проблемы со здоровьем может вызвать и пицца «Гавайская», так как для её приготовления нередко используют консервированные ананасы.

Кроме того, по словам диетолога, в любой пицце наибольший вред здоровью причиняют соусы и майонез.

Ранее психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить