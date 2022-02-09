Диетолог Круглова рассказала о вредных видах пиццы

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала о вредных видах пиццы.

В беседе с сайтом «Москва 24» она назвала, в частности, «Пепперони».

«Это достаточно жирный продукт за счёт салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдёт. Плюс салями богата специями. Они провоцируют у человека аппетит, несмотря на то что он ест и получает из блюда калории», — пояснила эксперт.

По её мнению, пиццу «Ветчина и грибы» желательно убрать из рациона страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

Как считает Круглова, проблемы со здоровьем может вызвать и пицца «Гавайская», так как для её приготовления нередко используют консервированные ананасы.

Кроме того, по словам диетолога, в любой пицце наибольший вред здоровью причиняют соусы и майонез.

Ранее психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.