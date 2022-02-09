В Кемеровской области подтвердили 1991 случай COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 1991 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 108 868 жителей. Выписаны 88 747 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 183 103 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.