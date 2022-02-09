В Краснодарском крае зарегистрировали 3021 случай COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 3021 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Больше всего заболевших — в Краснодаре (1525 жителей), а также в Новороссийске и Геленджике.

По данным регионального Минздрава, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 100 пациентов, на ЭКМО — шесть.

Выписаны за всё время 110 927 жителей.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 2766 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 216 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 502 человека.

С начала пандемии заболели 134,4 тыс. жителей, вылечились более 106,5 тыс.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.