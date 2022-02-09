В Москве появилась возможность войти в электронную медкарту по Face ID

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В Москве появилась возможность войти в электронную медицинскую карту по отпечатку пальца или Face ID.
В Москве появилась возможность войти в электронную медкарту по Face ID
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъёма заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на приём к дежурному врачу в поликлинике», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, новая возможность сэкономит время и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из смс.

Для использования новых опций нужно обновить приложение «ЕМИАС.ИНФО» до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе, затем пользователю предложат придумать четырёхзначный код доступа и настроить альтернативные способы авторизации, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что московские власти рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 в городе.

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