Власти Москвы рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 в городе

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Московские власти рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 в городе.
Власти Москвы рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 в городе
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Оказывать своевременную помощь заболевшим и сдерживать масштабы пандемии городу помогают не только меры, принятые в ответ на нынешнюю ситуацию, но и наработанный ранее опыт, а также подготовленная инфраструктура», — отмечается в сообщении.

В частности, за короткий срок в столице усилили работу поликлиник, создан новый алгоритм обслуживания пациентов. Горожане с симптомами ОРВИ могут обратиться в любую поликлинику к дежурному врачу или записаться на конкретное время в свою поликлинику.

В поликлиниках развёрнуты специальные отделения для приёма пациентов с симптомами инфекции.

«В них посменно работают почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно столько же медсестёр и администраторов. Всего для горожан открыто 1473 кабинета. Пациентов принимают ежедневно — как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, с 08:00 до 20:00, но фактически часто до последнего пришедшего на приём посетителя», — говорится в сообщении.

Кроме того, пациенты с симптомами ОРВИ могут получить первичную аудиоконсультацию врачей поликлиники и не посещать медучреждение. Для заболевших COVID-19 и ОРВИ, проходящих лечение на дому, расширены возможности телемедицины.

Экспресс-тест на коронавирус можно сдать в 71 пункте в центрах госуслуг «Мои документы», в 30 популярных общественных местах, в том числе в торговых центрах и на территориях семи транспортно-пересадочных узлов.

Служба 122 может одновременно принять и обработать 21 тыс. звонков.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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