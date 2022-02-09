В Ростовской области выявили 3571 случай COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 3571 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в области заболели 245 413 жителей, выздоровели 193 тыс. На лечении в стационарах находятся более 3,1 тыс. пациентов.

Наряду с этим стало известно, что дистанционное обучение в школах Перми продлили до 13 февраля, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«В Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости», — отмечается в сообщении.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.