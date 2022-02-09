В Оренбургской области зафиксировали 2651 случай коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 2651 случай коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализированы 270 человек.
В Оренбургской области зафиксировали 2651 случай коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 135 553. Вылечились 107 125 жителей, в том числе 1197 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 424 922 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Завершили иммунизацию 1 894 126 жителей, ревакцинацию прошли 209 003.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.

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