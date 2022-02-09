В Удмуртии подтвердили 2254 случая коронавируса за сутки

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В Удмуртии подтвердили 2254 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 207 жителей.
В Удмуртии подтвердили 2254 случая коронавируса за сутки
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 38 474 пациента с COVID-19, болезнь протекает в лёгкой форме. 1033 пациента ковидных центров находятся в состоянии средней тяжести, 221 — в тяжёлом.

Выздоровел за минувшие 24 часа 1121 житель.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 1581 случай коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 242 жителя.

Всего в регионе заболели 121 116 человек, выписаны 92 630.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.

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