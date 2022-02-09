В Нижегородской области выявили 5744 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области выявили 5744 случая коронавируса за последние сутки.
В Нижегородской области выявили 5744 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 286 644. Вылечились 235 420 жителей, в том числе 1501 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 183 103 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить