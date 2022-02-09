В Нижегородской области выявили 5744 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 5744 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 286 644. Вылечились 235 420 жителей, в том числе 1501 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 183 103 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.