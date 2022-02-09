В Кировской области зарегистрировали 1821 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 1821 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На стационарном лечении находятся 3938 пациентов. Ещё 23 575 человек находятся на амбулаторном лечении с гриппом и ОРВИ, 37 387 — с коронавирусом.

Выписаны за минувшие 24 часа 382 жителя.

Также стало известно, что 30 военных медиков, прибывших в Тулу, направили в поликлиники и ковидные госпитали, заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.