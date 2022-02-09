В Приморском крае выявили 1517 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае выявили 1517 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее число заболевших в регионе достигло 121 679. Выздоровели 100 348 жителей, в том числе 463 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 397 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Госпитализированы 72 человека. Всего в больницах находятся 727 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 61 989 жителей, выписаны 52 452.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.