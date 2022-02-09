Суд в Москве продлил запрет действий депутату Госдумы Рашкину по делу о незаконной охоте

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Рашкину срок запрета определённых действий до 29 марта», — сказал собеседник агентства.

В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Суд также лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора», — рассказали в ведомстве.

25 ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.