Суд в Москве продлил запрет действий депутату Госдумы Рашкину по делу о незаконной охоте
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Рашкину срок запрета определённых действий до 29 марта», — сказал собеседник агентства.
В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.
Суд также лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.
Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».
«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора», — рассказали в ведомстве.
25 ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.