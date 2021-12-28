Суд лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тысяч рублей
- РИА Новости
«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области.
В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.
Согласно Уголовному кодексу России ему может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.