Суд лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тысяч рублей

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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ранее он отказался от медосвидетельствования на опьянение. Ему также назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Суд лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области.

В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина.

Согласно Уголовному кодексу России ему может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за три — пять лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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