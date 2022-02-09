Геронтолог Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев назвал три фактора, которые продлевают жизнь. Среди них — здоровый образ жизни, генетика и хорошая медицина.

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10—12%. Генетика — тоже процентов на 10—15. Остальное — это здоровый образ жизни», — цитирует URA.RU Юрия Конева.

По его словам, максимальные сроки продолжительности жизни у женщин примерно 115-117 лет, а мужчин — 110.

Здоровый образ жизни вносит более 60% увеличения продолжительности жизни, отметил геронтолог. Он также рассказал, что есть места на планете, где люди живут дольше.

«В Калифорнии, в Южной Америке есть одна зона, в Японии и в Италии. Там чуть больше средняя ожидаемая продолжительность жизни, чем в окружающих провинциях. Но это просто благодатная земля, хорошая еда, спокойствие», — подчеркнул Конев.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о быстром старении из-за коронавируса безосновательны.