Инфекционист заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни

Утверждения о быстром старении из-за коронавируса безосновательны, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Утверждать, что перенесённая инфекция — это 100%-ный факт снижения продолжительности жизни, несколько надуманно», — цитирует РБК Вознесенского.

По его словам, для подобного утверждения необходимо больше исследований и расширение статистической базы.

Согласно полученным данным, коронавирус относится к респираторным заболеваниям, большая часть которых проходит бесследно.

При этом он отметил, что нужно смотреть, как заболевание накладывается на имеющиеся у пациента патологии.

Ранее Сергей Вознесенский заявил, что пандемия коронавируса вряд ли подойдёт к концу в 2022 году, значительного улучшения ситуации можно ждать в 2023 году.