Объём экспорта осветительного оборудования Москвы вырос почти на 72% за 2021 год

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Москва экспортировала осветительное оборудование в 91 страну с января по ноябрь 2021 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является главным российским экспортёром осветительного оборудования. По итогам января — ноября 2021 года её доля в общероссийском экспорте составила 35,7%. За этот период столица поставила товары на $92,2 млн, это на 71,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — цитирует НСН Ефимова.

По его словам, за прошлый год экспорт светового оборудования составил на 86,3% больше, чем в 2019 году. Тогда Москва экспортировала световое оборудование в 83 страны, а в 2021 году — в 91.

Ефимов отметил, что увеличить объём экспорта удалось в том числе за счёт открытия новых зарубежных рынков.

Так, в прошлом году поставки впервые были сделаны на Филиппины, в Иорданию, Уганду, Марокко, Камерун и Боливию. Основными импортёрами стали Казахстан, Белоруссия и Филиппины. 

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