ТАСС: главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск

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Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой. Она объявлена в розыск.
ТАСС: главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в октябре 2021 года Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Раковой.

«После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Она объявлена в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.

22 декабря Мосгорсуд после рассмотрения апелляции оставил под арестом экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве.

Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Также сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.

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