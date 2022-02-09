ТАСС: главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в октябре 2021 года Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Раковой.
«После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Она объявлена в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.
22 декабря Мосгорсуд после рассмотрения апелляции оставил под арестом экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве.
Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Также сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.