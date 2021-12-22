Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра просвещения России Марину Ракову

Мосгорсуд после рассмотрения апелляции оставил под арестом экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве.

«Суд рассмотрел апелляцию на решение продлить Раковой меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 марта 2022 года. Постановлением суда решение первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение суда.

2 декабря Раковой предъявили третье обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду превысил 9 млн рублей.

Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.