Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты экс-заминистра просвещения России Марины Раковой
- РИА Новости
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, адвокаты подали жалобу на решение о продлении ареста Раковой.
Судебное заседание состоится 22 декабря в 10:00 по мск.
Ранее стало известно, что срок ареста бывшей замглавы Минпросвещения России продлили до 6 марта.
Накануне Раковой предъявили третье обвинение в мошенничестве — ущерб по новому эпизоду превысил 9 млн рублей.
Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере