Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты экс-заминистра просвещения России Марины Раковой

В среду, 22 декабря, Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, адвокаты подали жалобу на решение о продлении ареста Раковой.

Судебное заседание состоится 22 декабря в 10:00 по мск.

Ранее стало известно, что срок ареста бывшей замглавы Минпросвещения России продлили до 6 марта.

Накануне Раковой предъявили третье обвинение в мошенничестве — ущерб по новому эпизоду превысил 9 млн рублей.

Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере