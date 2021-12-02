Следователи предъявили новое обвинение экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой предъявили третье обвинение в мошенничестве — ущерб по новому эпизоду превысил 9 млн рублей.
Следователи предъявили новое обвинение экс-замглавы Минпросвещения Раковой
  • РИА Новости

«Бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в сообщении МВД России.

По версии следствия, в 2017 году, будучи гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Ракова сговорилась с и. о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками и Артуром Стеценко. Они заключили фиктивные трудовые договоры и дополнительные соглашения. 

Правоохранительные органы установили факт необоснованных выплат сотруднику бюджетных средств в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года.

«Неосведомлённые о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко», — отметили в ведомстве.

По подсчётам МВД, в среднем ежемесячный доход фигуранта дела составлял до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.

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