В Совфеде предложили разработать систему для контроля за оборотом метанола в России

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил разработать автоматизированную систему учёта для контроля над оборотом метанола в России.

«Моё предложение — я его озвучил (в правительстве. — RT) от Совета Федерации — сформировать аналог ЕГАИС. Есть ЕГАИС для этилового спирта, так же надо сделать и для метанола. Если мы этого не сделаем, то всё равно в том или ином варианте будем иметь утечку, хищения, контрафактное производство, потери в бюджете и людские потери», — цитирует Рябухина ТАСС.

По его словам, правительство России уже наработало ряд мер по ужесточению государственного контроля за производством и оборотом метанола.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить