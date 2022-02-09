В Совфеде предложили разработать систему для контроля за оборотом метанола в России

Первый заместитель председателя главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил разработать автоматизированную систему учёта для контроля над оборотом метанола в России.

«Моё предложение — я его озвучил (в правительстве. — RT) от Совета Федерации — сформировать аналог ЕГАИС. Есть ЕГАИС для этилового спирта, так же надо сделать и для метанола. Если мы этого не сделаем, то всё равно в том или ином варианте будем иметь утечку, хищения, контрафактное производство, потери в бюджете и людские потери», — цитирует Рябухина ТАСС.

По его словам, правительство России уже наработало ряд мер по ужесточению государственного контроля за производством и оборотом метанола.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.