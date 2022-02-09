В центре Чумакова заявили, что действие «КовиВака» проверят на подростках 12—17 лет

Действие вакцины от коронавируса «КовиВак» для детей планируют проверить на подростках 12—17 лет. Об этом заявил директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов.

«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория — от 12 до шести и только потом уже от шести до трёх лет», — рассказал Чернов в беседе с «Известиями».

Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей предполагает анализ её действия на неинфицированных и на переболевших более полугода назад, уточнил он.

Испытания вакцины пройдут на базах четырёх медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге, заявил Чернов.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса, согласно предварительным лабораторным данным, составляет около 62%.

Профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.