В центре Чумакова заявили, что действие «КовиВака» проверят на подростках 12—17 лет

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Действие вакцины от коронавируса «КовиВак» для детей планируют проверить на подростках 12—17 лет. Об этом заявил директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов.
В центре Чумакова заявили, что действие «КовиВака» проверят на подростках 12—17 лет
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«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория — от 12 до шести и только потом уже от шести до трёх лет», — рассказал Чернов в беседе с «Известиями».

Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей предполагает анализ её действия на неинфицированных и на переболевших более полугода назад, уточнил он.

Испытания вакцины пройдут на базах четырёх медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге, заявил Чернов.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса, согласно предварительным лабораторным данным, составляет около 62%.

Профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.

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