Директор центра имени Чумакова: эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 62%

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Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса, согласно предварительным лабораторным данным, составляет около 62%.
Директор центра имени Чумакова: эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 62%
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По его словам, исследования показали, что эффективность «КовиВака» снижается по отношению к «омикрону».

«Это на сегодняшний день порядка 62%, по нашим данным, но это, ещё раз говорю, предварительные данные», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

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