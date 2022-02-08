Директор центра имени Чумакова: эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 62%

Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса, согласно предварительным лабораторным данным, составляет около 62%.

По его словам, исследования показали, что эффективность «КовиВака» снижается по отношению к «омикрону».

«Это на сегодняшний день порядка 62%, по нашим данным, но это, ещё раз говорю, предварительные данные», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.