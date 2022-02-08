Директор центра имени Чумакова: эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 62%
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- РИА Новости
По его словам, исследования показали, что эффективность «КовиВака» снижается по отношению к «омикрону».
«Это на сегодняшний день порядка 62%, по нашим данным, но это, ещё раз говорю, предварительные данные», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.