Инфекционист Тимаков рассказал о потере обоняния у больных подвидом «омикрона» BA.2

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об учащении случаев потери обоняния среди больных подвидом штамма коронавируса «омикрон» BA.2.
Инфекционист Тимаков рассказал о потере обоняния у больных подвидом «омикрона» BA.2
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«У BA.2 снова появился симптом потери обоняния, чаще начал снова наблюдаться», — цитирует Тимакова ТАСС.

Он также отметил высокие темпы повторного инфицирования коронавирусом среди переболевших.

«По наблюдениям, те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — заявил Тимаков.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отметил высокую скорость выработки антител на подвид «омикрона».

Профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.

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