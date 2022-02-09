Инфекционист Тимаков рассказал о потере обоняния у больных подвидом «омикрона» BA.2
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«У BA.2 снова появился симптом потери обоняния, чаще начал снова наблюдаться», — цитирует Тимакова ТАСС.
Он также отметил высокие темпы повторного инфицирования коронавирусом среди переболевших.
«По наблюдениям, те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — заявил Тимаков.
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