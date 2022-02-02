Инфекционист Поздняков отметил высокую скорость выработки антител на подвид «омикрона»

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Антитела против нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2 у вакцинированных вырабатываются быстрее, чем против оригинального штамма. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный «омикрон». Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестаёт быть заразным», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Ранее учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.

Руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев рассказал об изменении основной симптоматики среди пациентов с коронавирусом.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.

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