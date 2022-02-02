Инфекционист Поздняков отметил высокую скорость выработки антител на подвид «омикрона»
«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный «омикрон». Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестаёт быть заразным», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Ранее учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.
Руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев рассказал об изменении основной симптоматики среди пациентов с коронавирусом.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.