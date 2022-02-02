Профессор Шугушев рассказал об изменении основной симптоматики коронавируса
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«Симптоматика пациентов всё дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», — заявил Шугушев в интервью радио Sputnik.
По его словам, рост информированности людей о симптомах и профилактике коронавируса привёл к сокращению числа тяжёлых случаев COVID-19.
Ранее газета The Sun сообщила, что изменения цвета кожи, сыпь и сухость являются опасными симптомами при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.