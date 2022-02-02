The Sun: изменения цвета кожи, сыпь и сухость являются опасными симптомами при «омикроне»

Изменения цвета кожи, сыпь и сухость являются опасными симптомами при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть признаком осложнения при течении «омикрона» из-за низкого уровня кислорода в крови.

Другими симптомами, сопровождающими инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, являются зуд, сыпь, сухость кожи и экзема.

У некоторых пациентов также наблюдается воспаление пальцев ног

Ранее научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.