Датские учёные заявили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма
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Об этом говорится в сообщении на сайте датского Института сывороток.
Согласно исследованию, если человек инфицирован BA.2, как правило, существует риск 39%, что проживающий с ним заболеет в течение первой недели.
Если человек инфицирован BA.1 — риск составляет 29%.
Риск инфицирования выше, если человек не вакцинирован.
При этом вакцинированные имеют более высокий риск заражения BA.2 по сравнению с BA.1.