Датские учёные заявили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма

Учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.

Об этом говорится в сообщении на сайте датского Института сывороток.

Согласно исследованию, если человек инфицирован BA.2, как правило, существует риск 39%, что проживающий с ним заболеет в течение первой недели.

Если человек инфицирован BA.1 — риск составляет 29%.

Риск инфицирования выше, если человек не вакцинирован.

При этом вакцинированные имеют более высокий риск заражения BA.2 по сравнению с BA.1.