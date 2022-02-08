Невролог Вознюк заявил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера

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Невролог Игорь Вознюк напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.
Невролог Вознюк заявил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера
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В беседе с Nation News он отметил, что есть признаки, которые позволяют предположить, что заболевание может развиваться в семьях, где предыдущее поколение уже сталкивалось с такими проблемами.

«Поэтому, чтобы не оказаться лицом к лицу с болезнью, когда она уже имеет серьёзные стадии, необходимо проходить диагностику собственного состояния», — сказал невролог.

Он также выразил мнение, что чаще всего снижение умственных способностей может встречаться на фоне сосудистых заболеваний, но может быть и другая причина.

«Если углубляться в истинные причины развития болезни Альцгеймера, то нужно сказать, что есть определённые патологические белки — амилоиды. Они могут складываться и формировать повреждение клеток внутри мозгового вещества», — пояснил Вознюк.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала, представляет ли угрозу для организма повышенный уровень холестерина в крови.

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