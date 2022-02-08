Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии
- РИА Новости
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в текущем месяце», — передаёт ТАСС сообщение.
Отмечается, что манёвры проводились в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Полёт продлился порядка четырёх часов.
Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией.
Позднее российские истребители Су-30СМ провели патрулирование белорусской границы.
4 февраля экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителя белорусской государственной границы.