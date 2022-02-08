Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели второе в феврале патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии
  • РИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в текущем месяце», — передаёт ТАСС сообщение.

Отмечается, что манёвры проводились в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Полёт продлился порядка четырёх часов.

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией.

Позднее российские истребители Су-30СМ провели патрулирование белорусской границы.

4 февраля экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителя белорусской государственной границы.

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