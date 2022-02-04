Лётчики из Белоруссии и России провели учения по перехвату нарушителей белорусской границы

Экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.

«В ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что лётчики во время совместных полётов отрабатывают перехват нарушителей государственной границы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что переброска группировки российских войск в Белоруссию в рамках учений «Союзная решимость — 2022» прошла блестяще.