Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели патрулирование в небе над Белоруссией
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Об этом информирует российское Минобороны.
Во время патрулирования самолёты отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками ПВО белорусских ВС.
Отмечается, что полёт продолжался порядка четырёх часов.
«Все поставленные задачи выполнены полностью», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
4 февраля экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.