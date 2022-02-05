Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели патрулирование в небе над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией. После выполнения поставленных задач они вернулись на аэродром базирования в России.

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