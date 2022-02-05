Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели патрулирование в небе над Белоруссией

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией. После выполнения поставленных задач они вернулись на аэродром базирования в России.
Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели патрулирование в небе над Белоруссией
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует российское Минобороны.

Во время патрулирования самолёты отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками ПВО белорусских ВС.

Отмечается, что полёт продолжался порядка четырёх часов.

«Все поставленные задачи выполнены полностью», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

4 февраля экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.

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