Российские истребители провели патрулирование белорусской границы

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Российские истребители Су-30СМ провели патрулирование белорусской границы, заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Экипажи истребителей Су-30СМ России и Белоруссии... отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что манёвры проводились в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

По информации ведомства, во время полёта были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией.

До этого экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.

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