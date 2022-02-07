Российские истребители провели патрулирование белорусской границы
«Экипажи истребителей Су-30СМ России и Белоруссии... отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что манёвры проводились в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
По информации ведомства, во время полёта были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».
Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в небе над Белоруссией.
До этого экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.